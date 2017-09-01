世大運女籃陳晏宇 逆轉摘銅

陳晏宇（中）和隊友黃湘婷（左一）、王維琳（右一）會後持銅牌開心合影。

2017世大運女籃銅牌戰，也是一場奇蹟之戰。來自台東卑南卡大地布部落，背號4號陳晏宇，全場瘋狂攻下34分，在第3節演出逆轉秀，以81比66擊敗俄羅斯隊，助中華女籃拿下銅牌，也寫下2011年深圳世大運以來的最佳成績。

陳晏宇綽號「法拉利」，象徵球風刁鑽、快速，在本次賽事中完全展現她的特長，銅牌之戰雖然一度落後俄羅斯隊，但陳晏宇堅定信念，「即便一度落後17分，但我們沒有放棄，特別是在我投進第一顆三分球後，我知道自己的把握很高，因此信心也就來了」她說。

由媽媽、姑姑及金曲獎歌王桑布伊（盧皆興）等10餘位親友特別從知本卡大地布部落北上到現場觀賽，給陳晏宇加油打氣；部落族人也盯著賽事轉播目不轉睛，晏宇每進一球，都讓大家為之瘋狂。比賽結束後，更有許多球迷湧進陳晏宇臉書洗板賀喜，稱陳晏宇為「我們卡大地布之光」。

中華電信女籃隊於2017世大運中，由陳晏宇、王維琳、黃湘婷三位優秀選手出線，在世大運比賽中，為中華隊取得不少分數，更在許多驚險時刻與隊友合作無間，翻轉成績，展現平日訓練有成的矯健身手。優秀選手在世大運女籃球場上一起為國奮戰，令人興奮與激動，中華女籃未來的賽事，精彩程度更是指日可待。

(中時電子報)