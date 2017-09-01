食藥署抽查手搖飲 清玉、85度C冰塊都不及格

食藥署公布今年夏季飲冰品稽查抽驗專案結果。（圖／食藥署提供）

夏日炎炎，民眾最愛人手一杯手搖飲，但小心冰塊不衛生。食品藥物管理署今天公布今年夏季飲冰品稽查抽驗專案結果，共抽驗419件飲冰品，共10件生菌數、大腸桿菌群超標，其中9件是冰塊，包含清玉、85度C、兔子兔子等知名連鎖茶飲連鎖店都登上不合格名單。

此外，查核336家業者中，有14家連鎖飲料店未標示糖量、熱量或產地來源，已交由各地衛生局裁處，開罰3萬至300萬元。

食藥署今年5月至8月執行「106年夏季飲冰品稽查抽驗專案」，共查核336家業者，14家連鎖飲料店標示未符合現場調製飲料標示規定，不合格率4.2%；另抽驗419件飲冰品及相關原料，其中10件抽驗結果未符合相關規定，不合格率2.4%，皆為生菌數或大腸桿菌群超標。

抽驗結果，包含新北市清玉（津玉茶飲棧）、台東縣85度C、新竹縣兔子兔子竹北三民店、苗栗縣陽光甜品屋玉清店、台中市台灣第一味公館店、台中市熊好喝、嘉義縣台灣第一味、嘉義縣古早味清涼冰品店、高雄市85度C旗山店，皆為冰塊檢驗不符衛生標準；另桃園市茶飲小棧則是烏龍茶檢驗不符合標準。

食藥署南區管理中心主任劉芳銘表示，生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌為飲冰品衛生指標，超過標準意謂飲冰品在製作過程中衛生狀況不佳，可能原因包括場所、設施及設備不潔、原材料儲存不當、水質管理不良、製備過程不當、人員衛生不良或盛裝容器不潔等。

劉芳銘說，這次稽查同仁發現，許多業者在接觸冰品時，未將雙手清洗乾淨，或是業者儲放冰塊的冰箱，長年沒有清理，才出現冰塊高違規狀況。而冰塊只要被汙染一次，沒有即時將冰箱清理乾淨，後續的所有冰塊都會被污染，即使冰箱的溫度極低，生菌數仍舊會超標，後續將會輔導業者，妥善處理冰塊。

(中時)