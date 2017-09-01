世大運熱潮 苗栗海線2校獲補助改善體育設備

世大運激起全台運動熱潮，立委陳超明上個月初邀集教育部國教署、體育署及縣政府會勘海線4國中小提出的校園設施改善案件，後龍國小新建風雨球場及竹南國中增設簡易籃球場已獲教育部體育署同意補助，讓學子有更舒適的運動空間。

後龍國小扯鈴隊成軍不到7年，已累積8座國際冠軍以及70面全國冠軍，但扯鈴隊平時練習常飽受日曬雨淋，未來風雨球場完工後，扯鈴隊員會有好的場地繼續練習，持續為國爭光，也能分散低年級和高年級學生體育課使用空間，甚至是開放附近社區民眾早晨或傍晚休閒運動。

竹南國中原有操場正興建地下停車場，目前體育課都是借用隔壁竹南高中場地，將原本木工教室拆除後的空間規畫簡易球場，讓國中學子有足夠空間上體育課。

體育署副署長林哲宏說，中央年度預算有限，實際下鄉發現全台很多學校體育設施都需要改善，將請各縣政府根據地方需求正式提報計畫，若今年度無法補助，將列入明年補助。

(中時)