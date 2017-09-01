世大運熱潮 苗栗海線2校獲補助改善體育設備
世大運激起全台運動熱潮，立委陳超明上個月初邀集教育部國教署、體育署及縣政府會勘海線4國中小提出的校園設施改善案件，後龍國小新建風雨球場及竹南國中增設簡易籃球場已獲教育部體育署同意補助，讓學子有更舒適的運動空間。
後龍國小扯鈴隊成軍不到7年，已累積8座國際冠軍以及70面全國冠軍，但扯鈴隊平時練習常飽受日曬雨淋，未來風雨球場完工後，扯鈴隊員會有好的場地繼續練習，持續為國爭光，也能分散低年級和高年級學生體育課使用空間，甚至是開放附近社區民眾早晨或傍晚休閒運動。
竹南國中原有操場正興建地下停車場，目前體育課都是借用隔壁竹南高中場地，將原本木工教室拆除後的空間規畫簡易球場，讓國中學子有足夠空間上體育課。
體育署副署長林哲宏說，中央年度預算有限，實際下鄉發現全台很多學校體育設施都需要改善，將請各縣政府根據地方需求正式提報計畫，若今年度無法補助，將列入明年補助。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。