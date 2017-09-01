賣掉22年老家豐華 張小燕首開口談心情
老字號唱片公司「豐華」成立22年，在創辦人彭國華2001年病逝後，張小燕便一肩扛起經營重責，近日則驚傳因不堪鉅額虧損賣出，買家為金牌大風前總經理黃家勤（Tony），今(1日)張小燕與羅大佑、黃子佼現身座談會，問轉手豐華心情？張小燕不願多講，只低調表示：「我的心情大家都知道」。
張小燕今與羅大佑、黃子佼現身座談會，暢談主題「當年離家的年輕人」，而如今被張小燕視為像家一樣重要的豐華唱片正式易主，心情如何？張小燕回應其實她的心情大家都懂，愛徒黃子佼擋駕說：「公開信寫得很清楚了」，張小燕則再說今天焦點是久未出片的羅大佑，不希望被模糊。
對談中，張小燕語重心長提到，音樂和藝術是永遠不被抹滅消失的事物，「銀行可能會倒，但音樂不會」，希望所有人能學會挖掘它、感受它，似乎暗示音樂不死，也間接喊話希望接班人黃家勤能守住最愛的豐華唱片，座談會結束後，張小燕匆匆離開會場，對媒體提問有關豐華問題閉口不談。
(中時電子報)
關鍵字：張小燕
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