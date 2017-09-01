獨居近30載投入創作 退休電影看板師辦畫展
88歲的吳木生原本是綜合美工社老闆，台北各大戲院電影看板、福華飯店大廳畫作都出自他手，60歲時「退休」將公司交棒兒子，獨自租了外雙溪的空地，調來兩具貨櫃、布置成畫室兼住家，終於如願成為畫家，個人畫展「我的貨櫃屋歲月」本月3日在新莊客旅開幕。
吳木生生於日治時期，小學畢業後從事粗工，20歲時學畫廣告看板，曾為延平北路的文化戲院手繪電影看板，「每天大家準備睡覺、休息時，才是我們要上工的時候」，颱風過後更是忙碌，必須趕場重新繪製、綁牢看板。
吳木生說自己從小就喜歡美術，但家中有18個兄弟姊妹，常常餓肚子，不可能學畫，在三井農工工作透過友人介紹學畫電影看板，30歲時開了間「綜合美工社」，專營手繪看板。
吳木生說，忙碌了一輩子，60歲時希望開始過自己想要的人生，雖然妻子、兒子無法理解為何非得離家，但他認為獨居才能不受干擾，他自己在外雙溪的空地布置貨櫃屋當「獨居老人」，背著畫框和畫布到北美館學畫，休旅車也成了他的流動畫室，開到哪、畫到哪，車子在山間停下就能和山友討論創作。
吳木生說，雖然年紀大了，但每天早上起床時都會很開心地想著今天要做些什麼，接下來還要繼續他最喜歡的油彩、再生藝術創作，還要到他最嚮往的義大利、希臘寫生，「我現在過得很開心，每天起床時都很期待開始一天的生活」。
(中時)
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