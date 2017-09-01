國民黨首波地方黨部主委布達 台東副議長陳宏宗上任
國民黨主席吳敦義上任後，首波派任的地方黨部主委1日上任，台東縣黨部由台東縣議會副議長陳宏宗接任，今天在組發會主委李哲華，代表黨主席吳敦義頒發派任書給陳宏宗。陳宏宗強調，將會帶領台東縣黨部打贏明年的選戰，收復失去立委席次，鞏固台東藍天。
布達典禮台東國民黨籍的政要幾乎都出席，縣長黃健庭、議長饒慶鈴、市長張國洲、議員、鄉鎮長等都列席觀禮，在李哲華將派任書交給陳宏宗後，完成布達儀式，卸任的主委洪威光則將接任組發會副主任。
由於地方黨部主委將開放國民黨員直選，台東被列為首波選舉的縣市，陳宏宗上任後就是要立即辦理選舉，他也表態將參選。陳宏宗指出，主委是責任的承擔，甚至還要張羅黨工的薪水，在國民黨最低迷之際，決定要扛下責任，投入主委的選舉，並要打贏明年的大選。
黃健庭強調，國民黨在選舉失利後，氣氛十分低迷，但黨員們不應該只想要黨中央做什麼，每個黨員都是黨中央，都應該要努力為黨付出，他的任期只剩下1年多，期盼有同黨籍的縣長接任，延續未完的建設。
饒慶鈴表示，去年宣布參選台東縣長後，議會的主持工作多交給陳宏宗，她會兢兢業業繼續努力，往縣長之路邁進，把黃縣長打下的江山維持住。
(中時)
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