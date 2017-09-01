了解與互信 兩岸一定旺》駛進台灣大門 遼寧號繞台航線曝光
國防部公布最新《中共軍力報告書》，中國大陸遼寧號和軍機繞台路線圖首度曝光，甚至一度侵入我們的防空識別區，儼然已形成常態性的戰略包圍！另一頭國防部為打算提升軍力，打算耗資百億元升級劍龍級潛艦，這筆錢花得值得嗎？
為了北韓問題，美日韓輸人不輸陣，派出最強戰機秀肌肉，美國不僅首度派出B-1B轟炸機和F-35B匿蹤戰鬥機飛到韓國演習，堪稱東亞最強戰機編隊，這樣的陣仗，會讓金正恩有害怕的感覺嗎？
另外，金正恩也很喜歡的「蘋果」，最新手機iphone8即將公開，這次又會替全球手機市場帶來什麼衝擊呢？鎖定「了解與互信，兩岸一定旺」，精彩剖析！
本集來賓資深媒體人 謝寒冰、海軍退役上校黃征輝、 財經專家盧燕俐、資深軍事記者施孝瑋、中國國際問題研究院研究員楊希雨(北京連線)。
(中時電子報)
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