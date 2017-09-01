星元氣電廠環評通過 竹南離岸風電再議

行政院環境委員會今天召開環評會，其中與電力有關的環境影響差異分析報告有兩件，一件是星元天然氣發電廠，另一件是竹南離岸風電。結果星元氣電廠獲得通過，離岸風電則下次繼續審，但為了貫徹綠能政策，通過的機會很大。

星元氣電廠雖未增加新機組，但配合能源政策，擴大使用天然氣發電，天然氣用量從每年31.25萬噸增加為38.98萬噸。但星元電廠需再補充資料。另外，負載75%以上的氮氧化物排放濃度小時平均值調降為22ppm。

竹南離岸風電的部分，主要是牽涉到當地漁民作業的問題，交通部航港局認為矗立於海面上的風機會對漁船造成航行的風險。經過熱烈討論後，決定下次再審，環評會要求廠商要詳細列表。

最後環評會也把條文修正為：開發單位應依環境保護的精神，逐項檢討漁業經濟保護對策變更的必要性，並載明變更後開發單位規劃的切實執行內容，區分環評相關事項及其他承諾。並須蒐集當地海域船隻種類、數量、路徑等資訊，分析變更後船隻碰撞可能風險，並擬定對策。

(中時)