今年首例本土德國麻疹 西門町服飾店31歲男確診
衛福部疾管署今天公布，今年國內出現首例德國麻疹病例，一名於西門町服飾店工作的31歲男子，日前出現頸部淋巴結腫大、紅疹及結膜炎症狀，就醫後確診染上德國麻疹。該署呼籲，上月20日至30日曾在台北市西門町出入，特別是曾逛服飾店民眾，若有發燒、鼻咽炎、不規則出疹等症狀應盡快就醫。
疾管署副署長莊人祥表示，該名患者上月23日開始出現頸部淋巴結腫大、紅疹及結膜炎等症狀，30日就醫後確認感染德國麻疹，感染前並沒有國外旅遊使，研判為國內感染，因服飾店有不少外籍客人，感染源仍在調查中。現掌握親友、同事、醫護等78名接觸者，預計追蹤觀察至本月24日。
莊人祥說，德國麻疹會透過飛沫、接觸傳染，提醒曾於8月20日至30日北市西門町出入服飾店的民眾，應特別注意身體狀況，自主健康管理21天，如出現疑似症狀，發燒、疲倦、鼻咽炎、耳後淋巴結明顯腫大，及伴隨全身性不規則丘疹等，應戴口罩就醫並告知醫師接觸史。
疾管署統計，今年截至8月31日國內共計3例德國麻疹確定病例，其中1例國內感染，2例境外移入，感染國家為菲律賓及中國大陸。
疾管署表示，國內95%以上民眾曾感染或接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），一般人感染後症狀輕微；但孕婦若感染恐造成死產、流產，或致使胎兒耳聾、青光眼、白內障、智能不足等先天性缺陷，甚至死亡，如育齡婦女經產檢不具抗體，可持報告至免費接種一劑疫苗。
(中時)
關鍵字：德國麻疹
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