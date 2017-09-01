搶救金門「垃圾危機 」！ 9月3日起進場大檢查

位於美麗海灣旁的金門新塘轉運站，一度累積千餘噸垃圾。（董姓民眾提供）

縣環保局敲定自9月3日起收運後的垃圾先進行2次分類，始得進入新塘轉運站。（金門縣環保局提供）

金門每日生活垃圾約37公噸，6月間累積千餘公噸無處可去，目前暫時代燒的台灣縣市說了「亮話」，強調一旦發現混雜不可燃或有害廢棄物，即行「退運」垃圾。縣環保局決定自本月3日起，全面落實軍民垃圾進場檢查，拒不改善者10月1日起，開罰新台幣1200元至6000元。

金門年產約1萬5000噸生活垃圾，2010年底起海運轉至高雄市焚化處理，迄今年6月高市以金門縣無法回收底渣，未能建立互惠機制，禁止金門縣垃圾進場，新塘轉運場累積千餘公噸，一度面臨無處可去危機，後來在中央出面協調下，台灣4縣市同意在10月底前協助代燒。

但台灣縣市焚化廠也訂定進場管制標準，要求不可將有害垃圾、不可燃廢棄物、不適燃廢棄物、公告應回收物及電池等含金屬製品或電器等物質進廠焚化，一旦發現即退運垃圾。

金門縣環保局與各鄉鎮公所研議對策，敲定自9月3日起收運後的垃圾應先進行2次分類，始得進入新塘轉運站。另機關、學校、部隊或事業自行載運進場者，若檢查發現夾雜可回收物質5個以上（含廚餘）即應現場完成分類，否則將原車退回分類後再進場。

該局指出，垃圾減量包括使用透明垃圾袋（回收袋）將自公部門做起，10月1日起針對機關、學校的垃圾將不定時進行稽查作業，並特別查察使用黑色垃圾袋。如垃圾包中夾雜資源回收物或廚餘將開立勸導單，未改善者拒絕收運或依違反廢棄物清理法處新台幣1200至6000元罰鍰，並於縣府會議中提報檢討。

縣環保局強調，縣內衛生掩埋場已相繼飽合，而轉運至台灣焚化，每公噸處理費用5000餘元，若加上焚化底渣處理，可能超過7000餘元，全年需耗費巨額費用，期待鄉親做好垃圾減量和分類，以共度難關。

(中時)