國民黨嘉縣黨部主委王啟澧：縣長人選 不排除與無黨籍合作
明年縣市長大選，嘉義縣藍軍喬不出人選，國民黨籍縣議員王啟澧今天就任縣黨部主委，鬆口表示，明年縣長人選會優先徵詢有意願的優秀黨員，但也不排除與無黨籍合作，將與中央黨部研商。
國民黨嘉義縣黨部下午舉行主委布達典禮，國民黨副秘書長杜建德代表主席吳敦義頒發派任書給新任主委王啟澧，現場約200人觀禮，原任主委顏文正則調任中央組織發展委員會組營部副主任，並駐點台中市黨部。
現任縣議員的53歲王啟澧，成大會計系畢業，父親王東一曾任水上鄉長、國大代表，他本人曾任2屆水上鄉長、嘉義縣政府計畫室主任、嘉義縣黨部副主委。
王啟澧坦言，在長期綠色執政下，明年縣長、議員及鄉鎮長選舉，嘉義縣是名列前茅的艱困選區，縣長人選尚無定論，原則上以有意願的優秀黨員為優先，有議員倡議將重心放在縣員布局，與無黨籍合作，會列入考慮，並徵詢黨中央的意見。
據悉，嘉義縣議員選舉分為7選區共有37席次議員，本屆有2位議員往生，1位議員葉和平今年4月辭職，代理大林鎮長，現有34席議員民進黨18席、國民黨10席、無黨籍6席。
但保守估計泛綠約有19席，占優勢地位，因而日前國民黨籍議員林于玲接受中評社訪問時提議，藍軍找無適當人選時，對可超越政黨找與藍軍友好的實力派對象，把重點放在增加議員席次的布局。
(中時)
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