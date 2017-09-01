陳為民鬼月再見已逝戎祥：他瘦了一大圈
現在是俗稱「鬼月」的農曆7月，有鬼王封號的陳為民日前就向媒體透露前天才見到過世4年的好友戎祥，指瘦了一大圈的戎祥特地來跟他道別，讓陳為民也為好友功德圓滿而開心。
其實這是陳為民第2次見到過世的戎祥，據聯合報報導，陳為民回憶初見戎祥情景，戎祥穿著白西裝摟著個女人，後頭還帶2個小弟，從鐵門飄進來特地找他閒聊，還記得戎祥要離開時，陳為民好奇問：「除了穿牆還會別的嗎？」戎祥當場上演一招身體躺向牆，牆卻把他談回來的功夫，讓兩人大笑。
前天再次見到戎祥，陳為民說戎祥臉上笑容和藹，還瘦了一大圈，但頭仍是原來尺寸，特地來向他道別，他也為戎祥開心，因為好友已功德圓滿。據悉，藝人潘若迪也有靈異體質，有陰陽眼。
(中時電子報)
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