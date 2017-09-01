抽驗體香劑.化妝品 約1成標示不符
擁有美白功能的保養品總是特別吸睛，但近來新北市衛生局抽驗卻發現，有一件開架美白化妝，標榜添加美白成分「傳明酸」，卻查驗不出來，而另外有兩件體香劑產品，則是標示與成分不，恐對皮膚造成不良反應。
標示美白的化妝水經衛生單位抽驗，發現成分與標示不符，通路商卻仍標榜添加傳明酸，能夠讓皮膚變得白皙，但經過新北市衛生局一驗，才發現裡頭根本沒有傳明酸成分，美白化妝水若標示不符的，將處以十萬以下的罰緩。
化妝水業者表示可能是製造過程，不慎造成美白成分揮發，願意讓消費者退費。新北市衛生局抽查不少香水、體香與美白產品，檢驗結果韓國開架品牌體香劑，驗出了止汗成分，卻沒有標示含化妝品許可，若是劑量或成分不穩定，恐對皮膚造成不良反應。
一名男子因使用止汗劑過量，腋下出現紅腫顆粒狀過敏現象。另一項掛著知名汽車品牌的香膏，在網路上販售，商品本身卻沒有標示用途，提醒民眾選購相關商品，認清相關許可證號，才不會愛美不成反傷身。
(中天)
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