南向偉大航道 義大校友吳明機鼓勵學生去闖闖

義大校友、「健恆工業」總經理吳明機，已經深耕越南多年。（林雅惠翻攝）

義守大學校友吳明機10年前在父親鼓勵下到越南發展，任職於越南精密工業旗下子公司「健恆工業」，面對越南新興市場，他研擬出一套新研發策略，也與義大進行產學合作，提供實習與駐地工作機會，以實際行動提攜臺灣年輕人「走出去」。

吳明機每隔一周就從越南搭機飛回臺，再驅車到高雄義守大學上課，樂當「空中飛人」，如此持續2年，以全勤記錄完成碩士專班學位，並將所學充分運用，積極搭建臺越間新橋樑。

面對政府推行新南向政策，他鼓勵年輕人出去闖闖，他更以時下流行的動漫「海賊王」舉例，指出「偉大的航道，人人都想搜尋寶藏，但要真能存活下來，就要像動漫裡各個角色身懷絕技」。

他以個人經驗，建議想到越南工作，請帶上「三把刀」，也就是語文能力（英、越）、高EQ，及解決問題的能力（融合團隊解決問題），他說，擁有高學歷未必能撐下來，唯有審慎思考過自我定位，且願意接受心志磨練的人才有可能。

前後在越南工作12年的他，也曾受挫想回臺，但他期許能在越南現代化及國際市場競爭中，占有一席之地，無論是員工管理或產品開發，每一項都親力親為，幾年下來，逐漸開展走出一條新道路。

(中時)