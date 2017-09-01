TLPGA》世大運「雙銀」侯羽桑果然高桿！老爺賽首輪第2

世大運「雙銀」業餘新秀侯羽桑，老爺公開賽首輪位居第2，實力不下於各國職業好手。(圖:TLPGA提供)

總獎金高達600萬元的第15屆2017TLPGA老爺公開賽暨廖萬應董事長紀念賽，今(1日)在新在新竹關西老爺球場開打，5天前在世大運高球項目勇奪女子個人與團體「雙銀」的18歲業餘新秀侯羽桑，實力不輸各國職業女將，首輪以68桿(-4)位居第2，僅落後領先的我國職業好手陳宇茹1桿。

職業新秀陳宇茹首輪67桿領先群芳。(圖：TLPGA提供)

這場比賽3回合54洞比桿賽，有7國87位職業女將與8位業餘選手參賽，角逐冠軍獎金120萬元。這也是老爺球場老董事長廖萬應5月90歲高齡仙逝後，新任董事長廖年祈延續父親遺志繼續支持這項賽後，故比賽名稱加上「廖萬應董事長紀念賽」。

首輪由陳宇茹的6鳥1柏忌67桿搶頭香，世大運「雙銀」得主侯羽桑打鐵趁熱，靠著後9洞揮出32桿，以68桿交卡，位居第2。

去年1月在僅5度低溫中奪冠的衛冕者林子麒，與侯羽桑的胞妹侯羽薔及另4位國外選手，同以70桿並列第3。

陳宇茹暫居今年女台巡「博蒂后」，林子麒目前在太平洋TLPGA台巡賽獎金榜位居第2，2人本季狀況頗佳。

這項比賽我國女將黃玉珍於2002年摘得首屆冠軍後，連續4屆都是外國選手搶莊，直到曾雅妮於2008年留下冠軍杯，2009年黃玉珍再度封后，2010年加拿大女將莎曼珊摘冠，2011年冠軍是韓國的李美林，2012年由我國女將石惠如捧得獎杯，但接下來3屆都由泰國選手連續抱走，去年終於由林子麒將冠軍杯留下來。

(中時電子報)