口湖溼地全列生態保護區 地方有異見
口湖鄉台17沿線數百公頃海水倒灌廢耕區，除了50餘公頃的宜梧滯洪北池持續往觀光景點開發，宜梧南池與口湖納骨塔以東數百公頃為綠能區，農委會卻將後者撤除轉規畫為生態保護區，但地方有不同意見，希望維持原種電規畫，初步協商，同意畫為綠能區。
口湖鄉長林哲凌指出，位在溼地北側、納骨塔以東的數百公頃廢耕區，幾乎全為私有地，原被農委會列為綠能專區計畫種電，最近傳出被撒銷，地主原想藉種電彌補多年廢耕損失，不料期待落空，怨聲載道，而成龍溼地南側也有9公頃私有地被畫入生態區，地主也期待撤銷保育區。
林哲凌檢視雲嘉沿海整體溼地保育區開發，經多年努力，北從成龍、宜梧，南至嘉義鰲鼓等，面積大且已孕育出完善且豐碩的生態，近來政府大力推倡綠能，未開發區若能發展綠能產業，可達兼具生態、讓農民重獲經濟收益，重燃產業生機等三贏。
地主李崑明、王茂林等人表示，祖先留下的田產廢耕了好多年，既然無法再耕種，種電總比荒廢來得好，期待政府儘速開發為綠能專區。
農委會、林務局、營建署等單位特地南下，針對沿海溼地開發進行總檢討，聽取地主意見後，初步達成共識，除保留成龍溼地保育區外，同意納骨塔以東數百公頃廢耕區恢復為綠能專區，為慎重起見，將進行地主意見調查後進一步處理。
(中時)
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