柯綠再續前緣？柯P：綠明年2月攤牌

影音取自中天新聞

世大運由黑轉紅，圓滿落幕，也讓台北市長柯文哲行情翻了一倍，下次的台北市長選舉，跟民進黨會是「合作」或是「禮讓」，雙方心裡有譜。

柯文哲看到兩倍攝影機，相當開心 (圖／中天新聞)

看到來訪的攝影機比平時要多了一倍，柯文哲淡淡微笑地說很驚訝，但看得出來相當開心。後勢看漲的柯文哲等於手中握有籌碼，跟民進黨「喬」2018拚連任幾乎不是問題，不過在今天與民進黨副秘書長卓榮泰的同台中，2人卻僅花2秒握手致意，鮮少有互動。

柯文哲受訪時也相當坦白，直說主動權在於民進黨，當然不會這麼快攤牌，至少也要等到明年2月。而原本有意角逐參選市長的民進黨立委姚文智，過去不斷批評柯文哲的施政，然而在世大運結束後似乎也知道風向不對，乖乖收聲。

過往猛批柯文哲的姚文智，也在世大運結束後「禁聲」(圖／中天新聞)

究竟2018年，柯文哲與民進黨會以什麼型態應付台北市選戰，其實雙方心裡都有譜。

(中天)