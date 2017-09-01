男子留紙條吐露欲輕生 警方及時找到人挽救一命

警方在陳男車輛距離停放20公尺處樹下發現他口吐白沫，但意識清醒。（林雅惠翻攝）

高市陳姓男子發現其父親留下3張遺書後不知去向，擔憂父親想不開，立即報警協尋，警方調閱陳父手機基地台最後位置，發現其手機最後發話位置為仁武區澄觀路，經員警搜尋，終於在一處停車場發現陳父車輛，最後在樹下找到口吐白沫的陳父，將他送醫後救回一命。

陳男表示，8月31日上午10時45分，他發現父親在仁武區公司，留下給妻子及兒女的3張輕生念頭紙條後不知去向，紙條中敘述債務問題周轉不靈，並要他們好好照顧自己，他直覺父親將輕生恐生憾事，於是立即報案。

警方緊急啟動自殺通報機制，爭取救援時間，調閱陳父手機基地台最後位置，確定位置後，緊急調派線上警網趕至基地台附近大街小巷弄大搜尋，經不氣餒地毯式搜尋，澄觀所警網終於在11時35分在停車場發現陳父車輛，並於距離車輛停放處20公尺處發現他倒臥於樹下，地上留有一把美工刀。

警方發現陳父口吐白沫，但意識尚清楚，他並向警方表示已吞服10顆鎮定劑，員警立即通報119救護人員及家屬趕到現場，並協同消防隊員護送他至榮總急救，即時挽救一條生命，目前生命狀況穩定。

※自殺解決不了問題，家人增添悲痛。

請珍惜生命，再給自己一次機會。

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