赴加州新選擇 華航擬飛安大略機場
中華航空今日宣布，隨著台灣往返美國加州的旅客日益增加，將評估開航「桃園－美國加州安大略」航線，未來乘客若搭乘華航前往美國加州，除現行的洛杉磯國際機場，也有機會選擇安大略國際機場（Ontario International Airport），節省交通及通關、提領行李等時間。
華航董事長何煖軒表示，美國聯邦眾議院外交委員會主席羅伊斯（Ed Royce）8月30日率領美國國會議員團參訪華航，提及台灣目前是加州第4大的貿易夥伴，在美國對台免簽後，台美間的旅運量增加約30％，華航樂見台美間能有更進一步的交流。
華航目前的美國航線，包括舊金山、洛杉磯、紐約、夏威夷、關島等航點，另積極籌備開航桃園－加州安大略航線，提供往返台美的旅客多元、便捷的服務，也期盼促進商務交流。
桃園市長鄭文燦7月赴美與加州聖貝納迪諾郡（San Bernardino County）締結姊妹市，深化桃園國際機場與安大略國際機場合作，華航也針對飛航安大略航線進行市場調查，獲得熱烈迴響，其因機場位置對於居住大洛杉磯地區東部旅客更為便利，大幅節省時間。
華航表示，現正研議開航事宜，已對安大略機場提出若干建議，安大略機場也著手改進規劃，待籌備完成後，雙方即可正式簽署合作計畫，擇日開航。
(中時)
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