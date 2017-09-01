因為吃西瓜被發現的千年古寺 韓國金芚寺

金芚寺周遭不但寧靜，更有韓國唯一的臘梅林。(戴忠仁提供)

金芚寺。(戴忠仁提供)

資深主播戴忠仁主持《國寶檔案》即將推出「消失的千年古寺---金芚寺」，金芚寺是一座在韓國的千年古寺，卻因戰亂被煙沒，數百年後卻因為有人吃西瓜而意外的發現它的存在。因此戴忠仁說，金芚寺的再現就是無法言喻的佛緣。

戴忠仁表示，韓國的金芚寺原本創設於一千多年前，16世紀時韓國遭到日本的侵襲，戰火延燒整個朝鮮半島，金芚寺也就在硝煙中飛灰煙滅了。三十年前，金芚寺的現代住持指墟大師偶然到了順天，因為一時興起要找山西瓜吃，就翻過幾座丘陵山林，在農夫的庭院吃山西瓜時，邊吃邊看到有殘破的佛像和石塔散落山林間。現在矗立金芚寺的石碑佛像的佛頭，當時甚至被孩童當成玩具，在村內滾動嬉戲！

指墟大師將這些殘破石雕逐一時起整合，又發現了古寺的大門遺跡，才讓金芚寺又在歷史中復活，指墟大師就此花了三十年重新打造金芚寺。即使如此，至今許多韓國人都還不知道古籍上過記載的金芚寺已經被發現了，韓國官方的考古工作，近幾年也開始在附近開挖找到了珍貴文物資產。

金芚寺。(戴忠仁提供)

金芚寺周遭不但寧靜，同時更有韓國唯一的臘梅林，這裡是韓國最早臘梅盛開的地方，景色幽美無比。指墟大師說，臘梅雖綻放在嚴冬，但也代表土壤中的春意已經蠢動。

戴忠仁表示「來去那寺廟系列」專輯是和韓國BBS合作,介紹一系列韓國古寺廟,第一集『來蘇寺』播出後，不但是觀眾連電視台內部的工作人員都讚嘆不已，因為從不知道韓國有這麼美的景致和如夢似幻的千年古寺。這次「消失的千年古寺---金芚寺」專輯，將在本月8號晚間11點人間衛視《國寶檔案》首播。

(中時電子報)