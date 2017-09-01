高市新住民婦女開展事業 獲創業獎金
高雄市兩位來自越南的新住民姊妹吳觀妹及范玉雲，參加婦女權益促進發展基金會辦理女性創業專案計畫評選，在來自各縣市的12位角逐者中脫穎而出，分別榮獲15萬及10萬元婦女創業基金，值得慶賀。
為提升新住民婦女經濟能力，高雄市社會局鳳山新住民家庭服務中心今年特別辦理「新住民女性經濟培力─創業加速器」方案，培力吳觀妹及范玉雲等新住民姊妹，參加女性創業專案計畫評選，兩人雙雙獲選。
以南洋媽媽廚房計畫榮獲努力獎的吳觀妹說，很開心得到創業獎金，一定會好好運用這筆錢將餐廳經營起來。
以多元果汁店計畫榮獲業師獎的范玉雲表示，一直以來都有創業的想法，雖然不確定能不能做好，但至少已經跨出這一步，未來會盡力去完成自己的夢想。
她們兩人都擁有丙級中餐證照，未來將創業基金用於經營店面或攤車，提供南洋風味料理、甜點與飲品，讓更多人有機會藉由食物品嚐認識越南文化。
社會局表示，新住民婦女因語言文化差異及教育程度、學歷認證等因素，在就業上面對的問題較一般婦女來得複雜，也面臨較多限制，社會局委託財團法人善牧社會福利基金會承辦鳳山新住民家庭服務中心，數年來協助許多新住民女性學習新技能、考取證照，提升工作能力，進而改善家庭經濟。
社會局今年結合婦女權益促進發展基金會資源，培力11位新住民婦女從如何計算成本、貸款及將母國文化特色融入商品行銷，進而撰寫計畫、製作簡報爭取創業基金，期待藉由課程輔導與實作演練過程，提升新住民工作能力及家庭經濟支持。
(中時)
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