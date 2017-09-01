向上國中校園地磚 鋪出巨型彩色藝術創作
校園地磚也可以成為公共藝術創作！台中市向上國中的中庭改善工程規劃鋪設連鎖磚，校長林翠茹希望能成為具教育意涵藝術品，委學校美術老師設計，聘專業師傅鋪設，克服「動一磚即動全局」困難，經1個多月的施工及不斷定位校正，今天舉辦竣工儀式，公開這幅近800平方公尺的巨型彩色藝術創作。
向上國中1日舉辦藝術中庭竣工典禮，地方民代及家長與會。林翠茹在致詞時感謝立委黃國書等民代及家長的支持，向國教署及台中市教育局共爭取750萬元，加上校務基金50萬元，整地後，鋪設地磚工程費用僅花費百餘萬元就完成高難度的連鎖磚戶外藝術作品。
負責設計圖樣的美術老師陳采青說，一般連鎖磚都以簡單重複的幾何圖形鋪設，要鋪成彩色圖樣必須要克服隨時需改變磚向及能用顏色有限等難度，因鋪磚是「動一磚即動全局」，所以，每天須定位校正，排磚師傅從視為不可能任務，到突破困難全力配合展現使命感，也成為全校師生關心討論的生活議題。
向上國中的中庭連鎖磚公共藝術作品是一幅多義圖形創作，由各棟校舍不同樓層視角觀看都各具不同的圖像及意涵，包括「渴慕低頭飲水的小鹿」、「昂首奏上陽光階梯的大鹿」及「振翅高飛的老鷹」等，象徵各年級在國中3年的成長歷程，成功營造美感教育環境。
(中時)
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