桃園石門景觀透天別墅法拍 每坪僅6萬

龍潭石門景觀透天別墅下周二被法拍，200餘坪只要1300萬，換算每坪僅6萬元，就能享無敵美景和湯屋澡堂。（蔡依珍攝）

龍潭石門景觀透天別墅下周二被法拍，200餘坪只要1300萬，換算每坪僅6萬元，就能享無敵美景和湯屋澡堂。（蔡依珍攝）

號稱「生命之水」的法國軒尼詩李察干邑，絕對低於市價。（蔡依珍攝）

現場還有眾多好酒。（蔡依珍攝）

現場還有眾多好酒。（蔡依珍攝）

現場還有眾多好酒。（蔡依珍攝）

景觀透天別墅破天荒每坪6萬！行政執行署桃園分署下周二舉辦聯合法拍，其中龍潭區石門山區的5棟透天4層樓別墅一次全數出清，210坪到290坪，底價從1254萬元到1940萬元，換算每坪僅6萬元，就可享有無敵美景和湯屋澡堂，其他還有紡織廠的79部紡織機也是一次出清，歡迎同業撿便宜搶進。

行政執行署桃園分署指出，9月5日登場的聯合法拍，不動產多達77件，其中位在桃園市龍潭區民有一街的5棟透天4層樓別墅，一次清倉大拍賣備受矚目，連棟透天別墅建於2007年，保存良好，定時有人清理，位處石門山可遠眺溪洲山和大漢溪，環境清幽，湯屋澡堂更是景觀絕佳，連執行官看了都讚賞不已。

桃園分署說，王姓女子因積欠近40萬元的地價稅不繳，名下5棟別墅全數遭查封，分5標拍賣，其中最貴的1戶有297餘坪、底價1940萬元，其他4戶約210坪上下、1200餘萬元，每坪約6萬，預估只會拍賣一戶就可償債，呼籲把握難得機會。

另外當天還有洋酒跳樓大拍賣，29歲姜姓女子「跑單幫」，到法國搬國際精品返台販售，國稅局查出她帳戶扣除雜支後，金流超過1000萬，除追討50萬元稅額、開罰40餘萬元，姜女這次拿出數項商品法拍抵債，其中包括從法國帶回、號稱「生命之水」的法國軒尼詩李察干邑，絕對低於市價，歡迎愛酒人士搶拍。

(中時)