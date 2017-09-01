陪睡抵債反悔告性侵索賠 女敗訴
林姓婦人為重病母跟年過8旬的黃姓老翁借20萬並簽下本票，事後卻控告黃翁性侵、造成她身心俱疲，再向桃園地院打本票債權不存在官司，主張「被玷辱」可抵債。
黃翁喊冤說當初就說好「陪睡抵債」，林婦反悔他也無法「硬上」，桃檢傳喚黃的兒和媳都證稱看不出林婦異樣，性侵部分不起訴，桃院法官據此認定債款部分以工作5次可扣抵2.5萬元，其他17.5萬仍要還錢。
(中時)
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