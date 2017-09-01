漫畫花甲前傳，文總《新活水》復刊號搶先披露

中華文化總會《新活水》雙月刊復刊，今（1）日舉辦記者會，圖為（左起）文總副會長江春男、搖滾酒吧Roxy老闆凌威、文化部次長丁曉菁、作家李昂、漫畫家陳繭、文總副秘書長張鐵志。（許文貞攝）

七年級作家楊富閔小說《花甲男孩》因為改編電視劇《花甲男孩轉大人》翻紅，目前也正由七年級漫畫家陳繭改編為同名漫畫。漫畫第零回「楔子」今（1）日於《新活水》雙月刊復刊號搶先披露，陳繭表示，這16頁是連電視劇都未曾出現的故事劇情。

「電視劇中用幾句台詞描述花甲要回鄉接乩童位，改編成漫畫時，我補了一小段花甲童年的故事，讓漫畫讀者更好明白接乩童位的前因後果。」

陳繭表示，為了改編漫畫，他讀過小說和電視劇劇本，但至今仍不敢看電視劇，怕影響到漫畫角色和情節的詮釋，「但為了濃縮成一本的劇情，做了許多刪減和改動。」

陳繭透露，花甲的姊姊花慧，在電視劇中是皆大歡喜的結局，「但在漫畫裡，花慧的故事會有一點遺憾，但她還是有解決了自己內心的問題。我認為這樣可能更接近真實人生。」

1986年生的陳繭，在台北生長，大學就讀成大建築系，畢業退伍後以漫畫家為志業。作品《海之子》描繪一對台日養父子的關係，曾於2013年獲得日本鳥取縣漫畫大賽首獎，也曾入圍2016年金漫獎漫畫新人獎。

去年起陳繭和左萱、王登鈺等另外七位漫畫家，陸續將《花甲男孩轉大人》、《天黑請閉眼》等「植劇場」電視劇改編成漫畫。

《新活水》雙月刊副總編輯江家華表示，未來希望雜誌能成為媒合各個文化領域的創作平台，促進跨界合作，像是復刊號中刊載的《花甲男孩》，便是小說與漫畫的跨界改編。

文化總會《新活水》雙月刊於2005年7月創刊，2016年4月後雜誌停刊，轉型為數位平台，今年再度副刊，9月復刊號以「1987：一場不遠的青年文化爆炸」為題。復刊號採訪作家李昂談她在文學創作中的性，更邀集藝術家姚瑞中、演員吳朋奉、紀錄片導演楊力州等撰文，探討解嚴30年的文化變遷。

漫畫家阿推也在其中刊載《戒嚴亂象＠漫畫》，回憶當年漫畫出版前的「審查制度」。阿推曾在80年代的《歡樂漫畫》半月刊擔任美術編輯，經手過蔡志忠、鄭問等漫畫大師的手稿，也負責處理漫畫送審流程。

他在漫畫中描述，當年認為漫畫影響小孩讀書，每一本漫畫都要國立編譯館審查後，發給執照才能發行。審查過程中會發現許多對漫畫創作的限制，像是漫畫中狗的角色不能說話、人物不能穿日本和服、畫的人物得穿衣服洗澡、畫走路的畫面腳不能騰空等。

作家李昂在致詞時，也期許《新活水》成為當代的經典文化雜誌，挑戰文化議題，她直言，即使是現代社會也還是有禁忌，「任何開放的社會都不可能沒有禁忌；直到你自己碰到的時候，才會知道禁忌在哪裡。」

(中時)