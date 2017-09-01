中職8月投打MVP 桃猿史博威、朱育賢奪下
中華職棒今公布8月單月投打MVP，桃猿打者朱育賢，8月打擊率高達4成44，成功拿下生涯首座單月打者MVP，至於投手部分則由Lamigo桃猿洋投史博威所拿下，投打都由桃猿包辦。
朱育賢8月期間，63打數擊出28支安打，還包含5轟，打擊率高達4成44，擺脫6、7兩個月的打擊低潮，奪下生涯首座單月MVP。
桃猿洋投史博威，則是繼3、4月奪下投手MVP，本季第2度獲獎，8月出賽4場，拿下3勝1負，自責分率僅1.71，還在25日對上獅隊時，投出本季第2場完封勝，奪下8月MVP。
(中時電子報)
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