彰化彰南路大肚溪橋 交通部核定補助5.3億

彰南路大肚溪橋3D完工模擬圖。（吳敏菁翻攝）

彰縣府為加強和台中市、南投縣的交通聯結，推動「三橋」；其中，彰南路大肚溪橋交通部已獲得交通部正式核定補助5.3億元，將和台中市政府同步來辦理興建工程，再跨羅貓羅溪、烏溪，台中溪尾大橋可以「續尾」了，大幅提升區域性交通，紓解台1線和台17線車流。

台中溪尾大橋去年11月21日通車後，彰化縣民，上橋只需要5分鐘就能抵達台中烏日，搭起便捷之路，可惜美中不足，溪尾大橋未能直接延伸到主要交通幹道的彰化市彰南路，彰化縣駕駛抱怨還得再繞路才能得了橋，台中市民也不滿，聯絡道不足，田間找路團團轉，好意不能只作「半套」。

魏明谷表示，為了達成眾多駕駛人殷切期盼，搭起區域性路網，4月間和交通部政務次長王國材等一行人等，前往溪尾大橋南延彰南路勘查規劃情形，交通部公路總局5月9日審議原則同意補助，8月25日交通部正式核定補助經費，縣府已經著手相關作業，預計2018年上半年度就能開始施工。

彰縣府工務處長林漢斌表示，彰南路大肚溪橋橫跨貓羅溪、烏溪，台中市政府負責3.3億工程，彰化縣政府1.99億，正積極辦理工程設計和用地取得，工程幾乎是河川用地，農地只少許，預計2018年的上半年度就能開始施工，帶動台中、彰化更便利的生活圈。

林漢斌也指出，台中溪尾大橋終點在國道3號烏日交流道，溪尾大橋若能延展到彰南路大肚溪橋，可作為替代道，大幅紓解國道3號該路段假日壅塞的車潮，更能便捷彰化縣芬園往草屯的交通，強化生活圈的機能。

此外，彰化縣民往大里、太平、霧峰等地，也可以不用繞一大圈走台1線，直接上彰南路大肚溪橋。

(中時)