關山圳110年，跑水感懷先人

台東水利會長羅應鑑手持聖火，在關山圳中舉辦祭典。（黃力勉攝）

台東縱谷好米仰賴水圳水灌溉，今年已經是關山圳開圳110年，台東農田水利會1日由會長羅應鑑帶領陪獻官，遵循古禮進行祭典儀式，並舉辦跑水活動，緬懷先人蓽路藍縷完成水圳建設，造就台東的良田萬畝。

以往水圳完成時，都有跑水人將水引入水圳中，但伴隨著大水湧入水圳，跑水人往往凶多吉少，先人冒著生命危險就是要開鑿水圳，讓下游良田可以種稻、養活許多人，因此水圳的祭典活動，也都格外莊嚴隆重。

今天活動由羅應鑑擔任主獻官，地方首長、會務委員等8人擔任陪獻官，遵循古禮以9人9獻禮的祭典儀式，祈求水圳能進水順利，農作物能豐收。

跑水活動則由羅應鑑手持聖火，帶領群眾跑水，祈求水路順暢，即使天空不作美不斷下雨，民眾仍熱情參與，活動熱鬧不已。

(中時)