世大運高球銅牌得主賴嘉一 回母校世賢國小揭牌

世大運銅牌得主賴嘉一指導小學弟高球技巧。（廖素慧攝）

世大運銅牌得主賴嘉一指導世賢國小的小學弟高球技巧。（廖素慧攝）

世賢國小高爾夫球教室今天揭牌啟用。（廖素慧攝）

嘉義市世賢國小高爾夫球教室今天啟用，「嘉義之光」世大運高球銅牌得主賴嘉一回母校共同揭牌，並指導小學弟們打球技巧，賴嘉一說，以前練球沒有高爾夫球教室，學弟們很幸福！

世賢國小校長何憲昌表示，高爾夫球教室獲得市府28萬餘元經費補助，在家長會成立的高爾夫球隊支持下，暑假建置完成，有移動式果嶺、推桿練習墊、揮桿練習器等設施，且配合英語教學教授英語高球術語，培養孩子對高球運動的興趣及欣賞球賽的基本素養。

賴嘉一是世賢國小的校友，何憲昌頒贈紀念獎牌表揚這位世大運中為台灣爭光的傑出校友，賴嘉一也現場示範指導小學弟們打球的技巧，同時感嘆又羨慕學弟們擁有高球教室可以練球，他以前是自費在戶外練習場苦練球技。

(中時)