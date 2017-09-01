哈維噩夢猶在 伊爾瑪緊跟在後 美東波多黎各剉咧等
哈維颶風重創美國德州，釀成慘重的人員財物損失，許多地區至今還泡在水中。哈維帶來的噩夢尚未退散，另一個已成型的颶風伊爾瑪（Irma）在東大西洋蠢蠢欲動，威力也隨著西進而快速增強。
伊爾瑪8月31日還是二級颶風，9月1日已升級為三級颶風。美國國家颶風中心指出，伊爾瑪未來數日內將變得「極為危險」，預期下周二前，它將升至四級，風速將高達每小時208至250公里。
目前伊爾瑪持續向西前進，接下來幾天的路徑尚未確定，如果朝西北走，9月10日前後將嚴重影響美國東南部的北卡與南卡羅萊納州；如果直線朝西行，波多黎各則將首當其衝，
(中時)
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