東洋案遭判10年 林榮錦：難過被汙衊 將提上訴爭取清白
晟德集團董座林榮錦涉掏空東洋製藥（4105）遭台灣台北地方法院一審判刑10年，晟德(4123)公告表示，該案為董事長林榮錦個人案件，對公司之經營與財務並無影響，當事人將在收到法院判決書後聲請上訴。
此外，林榮錦也對判決結果特地錄製一段影片回應指出，「感到被汙衊，也非常難過，對判決結果相當錯愕，不能接受」，未來將提起上述、爭取清白。
林榮錦表示，首先為過去兩年來浪費司法資源感到抱歉。過去幾年中，有2個世界級新藥在我和我的團隊中誕生，這在台灣是很難得的，我的經營成果，大家是有目共睹的，在過去20年中，即40到60歲，把青春獻給東洋，把破產公司經營到現在有成就，他（東洋）就像我的「生技夢，就像藝術品一樣」，夢想都建立在身上，怎麼會為了私人一點利益去傷害他？
林榮錦強調，過去兩年裡自己配合檢調，盡所能說明，必須承認，生技產業事門檻高的行業，法院或許迫於結案壓力，也許是我的說明不夠清楚，得到今天的判決，我尊重，未來會提起上述、爭取清白。自己也不會因此失去熱情，將持續為生技產業奮鬥，相信台灣生技產業一定會有更好明天。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。