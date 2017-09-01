東洋案遭判10年 林榮錦：難過被汙衊 將提上訴爭取清白

晟德集團董座林榮錦涉掏空東洋製藥（4105）遭台灣台北地方法院一審判刑10年，晟德(4123)公告表示，該案為董事長林榮錦個人案件，對公司之經營與財務並無影響，當事人將在收到法院判決書後聲請上訴。

此外，林榮錦也對判決結果特地錄製一段影片回應指出，「感到被汙衊，也非常難過，對判決結果相當錯愕，不能接受」，未來將提起上述、爭取清白。

林榮錦表示，首先為過去兩年來浪費司法資源感到抱歉。過去幾年中，有2個世界級新藥在我和我的團隊中誕生，這在台灣是很難得的，我的經營成果，大家是有目共睹的，在過去20年中，即40到60歲，把青春獻給東洋，把破產公司經營到現在有成就，他（東洋）就像我的「生技夢，就像藝術品一樣」，夢想都建立在身上，怎麼會為了私人一點利益去傷害他？

林榮錦強調，過去兩年裡自己配合檢調，盡所能說明，必須承認，生技產業事門檻高的行業，法院或許迫於結案壓力，也許是我的說明不夠清楚，得到今天的判決，我尊重，未來會提起上述、爭取清白。自己也不會因此失去熱情，將持續為生技產業奮鬥，相信台灣生技產業一定會有更好明天。

(工商)