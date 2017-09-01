泰版「葉少爺」紅牛創辦人金孫棄保潛逃 近月曾現身台灣
能量飲料「紅牛」已故創辦人、泰國第二大富豪許書標的孫子瓦拉育（Vorayuth Yoovidhya)涉嫌在2012年9月2日於曼谷駕駛法拉利跑車撞死一名巡警，肇事後竟然加速逃逸，將屍體和死者機車拖行約200公尺後揚長而去。出事後許宅管家還一度試圖頂罪，但無法瞞騙警方，27歲的瓦拉育最後不敵輿論壓力，在律師陪同下自首，以約48萬台幣交保，但他在交保期間竟然潛逃出境，至今下落不明。根據美聯社報導，這位泰國版的「葉少爺」最近曾在台灣現身，然後又不知去向。
瓦拉育駕車肇事逃逸罪的5年法律追溯期即將在9月3日到期，警方希望能趕在最後期限前將其拘提到案，否則就只剩駕車致人於死的罪名。
兩名知情人士透露，瓦拉育在4月出庭應訊前，逃往新加坡，然後又從新加坡飛到台灣，下榻於台北文華酒店，5月3日離開台灣，自此下落成謎。
「葉少爺」一詞已成富二代酒駕肇事的代名詞。這5年，瓦拉育顯然毫無悔意，仗著財力雄厚的家世，繼續過著奢華高調的生活，常在社群媒體上眩富，包括參加F1賽車、到日本滑雪、在威尼斯搭郵輪，卻絕不出庭應訊。而泰國當局直到今年4月才對他祭出通緝令，5月吊銷他的護照，但是他可輕而易舉拿到第二本護照。
(中時)
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