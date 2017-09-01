台南棒球場突熄燈 中信與統一之戰遭暫停

台南棒球場今因三壘測燈柱突然熄燈，導致比賽暫停。(圖/截自CPBL TV)

今統一獅與中信兄弟於台南棒球場交手，結果賽事進行到2局下，卻因燈光設備故障，比賽只好暫停。

統一與中信之戰，今進行到2局下，獅隊還靠著安打與保送攻占得點圈，不過中信洋投羅曼投出三振抓到第2個出局數後，三壘測的燈柱突然熄滅，導致比賽於19:19分暫停，比賽一直延到19:44才重新開打。

(中時電子報)