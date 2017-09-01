水火攻夾娃娃機玻璃破裂 竊嫌盜走電子用品

41歲孫姓男子今年4月在觀音一間夾娃娃機商店裡，發現機台內放有手錶、行動電源等值錢電子物品，竟心生歹念，先以噴火鎗高溫燃燒夾娃娃機玻璃，再以冷水潑灑降溫，導致玻璃不堪冷熱交替碎裂，趁隙劫走裡頭的耳機、手錶、車用充電器、迷你空拍機、行動電源等物。

店員事後發現損失慘重，報警提告，大園警分循監視器逮人，孫男坦承不諱，桃園地檢署依竊盜罪嫌提起公訴。

(中時)