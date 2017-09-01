老翁電動車沒電卡路上 警推車護送返家
桃園市觀音區89歲鄒姓老翁1日上午騎乘電動車，參觀觀音區白千層林道，回程時電動車恰好沒電，車子拋錨在路上動彈不得，桃園市大園警分局員警發現後，協助推車1公里並護送回家，老翁到家後抱拳，頻頻感謝員警相助。
大園分局在桃園地景藝術節展區組成女警服務隊，搭乘高爾夫球車在會場內巡邏，負責處理突發案件、為民服務，並兼負警察行動補給站、機動派出所及預防犯罪宣導等任務。
女警服務隊警員陳俐瑾、張簡琬容1日上午10時許，巡邏經過桃園市觀音區福建路一段452巷時，發現一名老翁滿頭大汗，在路邊推車。員警見狀上前關心，得知鄒翁騎電動車參觀白千層林道，回程時車子沒電卡在路上，由於附近人車稀少，也沒帶手機無法找人求助，鄒翁只好自己推車回家。
員警見老翁行動不便，天氣又漸漸轉熱，因此開著高爾夫球車護送老翁返家，並請支援警力前來協助推車。
(中時)
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