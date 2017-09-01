聯合國：緬甸若開邦衝突增至400死

緬甸政府軍近日以打擊恐怖分子為由，調派大批部隊進駐若開邦，與當地武裝組織「羅興亞救世軍」爆發血腥衝突。聯合國1日表示，過去一周衝突已造成近400人死亡。

緬甸軍方表示，暴力衝突和軍方的鎮壓行動迄今已造成370名羅興亞武裝分子死亡，另有13名緬甸安全部隊人員、2名政府官員和14名平民喪生。

為逃避殺戮，成千上萬羅興亞人逃到孟加拉避禍。聯合國估計，近來已有3.8萬名羅興亞人從緬甸越界逃入孟加拉。

(中時)