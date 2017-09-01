行政院：稅改創造稅制公平 促進投資

行政院發言人徐國勇（右）表示，稅改是政府的重大政策，政府會在不影響整體稅收的前提下，推動對人民有利的改革。（行政院資料照片）

財政部提稅改方案，行政院發言人徐國勇今（1）日表示，稅改的目的主要是為了創造稅制公平，改善社會貧富差距以及促進投資。稅改是政府的重大政策，政府會在不影響整體稅收的前提下，推動對人民有利的改革。

徐國勇表示，稅制如果公平，不僅能有助解決社會貧富懸殊的問題，也可以促進投資，「投資意願與稅制是有相當的關係」。

他說，稅改對投資、稅賦公平、貧富懸殊等都有相關的意義。

徐國勇表示，「稅改是政府的重大政策」，是政府改善投資環境，讓社會財富分配更加公平所必須要做的。政府會在不影響整體稅收的前提下，推動對人民有利的改革。

(中時)