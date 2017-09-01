國防部「向英雄致敬─職棒活動」 澄清湖登場

現場陸軍裝備陳展，隊員以腳部擊破方式，展現官兵優異戰技。 （記者林雅惠攝）

海軍陸戰隊樂儀隊演出，展現國軍官兵的精訓勤練。 （記者林雅惠攝）

為慶祝九三軍人節，國防部於1日在高雄澄清湖棒球場舉辦「向英雄致敬─職棒活動」，由參謀總長李上將主持，活動中有陸戰莒拳隊、IDF以大雁隊形飛越場區等動態演出及陸戰隊及嘉義女中樂儀隊共同演出，並邀請國軍楷模駕駛AAV7模型車及國軍形象連續劇─「最好的選擇」男女主角擔任開球嘉賓，活動精彩吸引眾人目光。

國防部表示，這次活動結合棒運英雄與國軍英雄正面形象，宣揚「國軍守護國人、球員守護球迷」的精神，活動邀請國軍楷模、官兵代表、眷屬及弱勢團體共襄盛舉，期能藉此對內激勵國軍官兵士氣及榮譽感，對外使民眾瞭解國軍勤訓精練成果，彰顯軍人價值，共享國軍榮耀，形塑正面形象。

活動同時於球場外設置迷你天堂路、VR虛擬實境及國軍裝備體驗等8個互動專區，讓民眾透過遊戲、裝備操作等親身參與，認識國軍裝備，瞭解官兵平時勤訓精煉的過程。

國防部更精心安排各項精彩絕倫的動態活動，包括人型氣偶暖場、海軍陸戰隊莒拳隊表演、陸軍航特部各型直升機及空軍IDF戰機編隊衝場，及全國高中職校儀隊競賽中成績優異的嘉義女中樂儀隊與陸戰樂儀隊共同演出，最後由海軍穿著白色丙式軍常服舉護巨型國旗進場，並由口足畫家楊恩典、高雄六龜育幼院童及陸軍官校學生帶領全場人員唱國歌。

國防部表示，期盼藉由這次活動，慰勉國軍官兵的辛勞，同時讓國人瞭解「國軍永遠是人民的守護者」，彰顯軍人價值，提升軍人形象，進而使國人認同國防，支持國軍。

(中時)