加拿大男子蜂鬍子打破金氏記錄

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圖中是加拿大多倫多一位名為歐提茲的男子試圖打破時間最長蜂鬍子的金氏世紀錄。（圖／twitter)

加拿大多倫多男子歐提茲（Juan Carlos Noguez Ortiz）成功打破金氏記錄，成為維持「蜂鬍子」最長時間的勇士。

目前在安大略一家養蜂場工作的他，臉部、頸部、上半身被蜜蜂覆蓋長達61分鐘，比上一個記錄保持人多了近8分鐘。在場觀戰的人給予他熱烈掌聲，恭賀他成為蜂鬍子的最新記錄保持人。

歐提茲說，他並不害怕蜜蜂，而且只練習了2次就上陣。整個過程中只被蜜蜂螫了幾下，而完成挑戰擺脫蜜蜂時，也絲毫不見退縮之色。

(中時)

關鍵字：金氏紀錄蜜蜂鬍子歐提茲加拿大
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