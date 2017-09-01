展望會助孩童自立 錄取國中體育老師

羅志祥（中）錄取為國中老師，他強調是展望會一路的扶持及協助才有今天的成績。右為世展會東區辦事處主任蕭文榮，左為羅志祥的社工王碧彗。（黃力勉攝）

羅志祥與社工老師王碧彗相見歡，兩人開心擁抱致意。（黃力勉攝）

長相帥氣、酷似棒球選手陳偉殷的「羅志祥」，與藝人羅志祥同名同姓，小時候在世界展望會資助下，度過辛苦的求學生涯，在田徑及課業傑出的表現，錄取彰化師範大學體育系，上個月退伍後將到桃園一所國中擔任體育老師，他強調展望會的資助讓她沒有後顧之憂，也希望他的成功案例，可以鼓舞更多弱勢學童繼續努力。

羅志祥老家在成功鎮，父母因為債務問題經濟壓力非常沉重，小時候跟著父母賣挫冰、玉米等，到處奔波做生意，三餐往往都是吃泡麵解決，雖然很辛苦，但展望會的適時介入，社工老師不斷的關心，讓他沒有走偏路，也逐漸對運動產生興趣。

羅志祥的社工王碧彗表示，志祥是很認真的學生，在體育天份展露頭角後，不但沒有因此自滿，反而是更勤奮的練習，保送台東高中體育班後，暑假期間大家都在休息，只有他還是在母校新港國中繼續練跨欄，毫不鬆懈，讓她至今還是印象深刻。

羅志祥表示，高一時數學考37分實在無地自容，也決定要努力讀書，課業成績越來越進步，一直維持在前三名時，卻受傷不能練田徑，直到高三才回到田徑場，但長時間的休養讓競賽成績一落千丈，最後無法錄取台北體院，最後反而順利考上彰師大，連老師們都嚇一跳。

上彰師大後，羅志祥更確定未來的志向就是要當老師，他說，與王碧彗的長期相處，知道要怎麼關心他人，也讓他學會與學生相處，與王碧彗至今還是保持聯絡、持續關心。

世展會東區辦事處主任蕭文榮指出，少子化之後學童人數減少，但貧窮兒少卻持續增加，主要就是因為貧富差距不斷加大，台東共有3700位的資助童，甚至有學校的資助童超過5成，比例相當高，每位資助童每年需要15000元的助學金，需要更多民眾投入資助，讓他們可以安心上學。

(中時)