超人氣Wanna One 10月襲台

Wanna One。（BingYoung娛樂）

超人氣韓團「Wanna One」自Mnet台選秀節目《Produce 101》第2季發跡，其中11位大男孩成員包含尹智聖、河成雲、黃旼炫、邕聖祐、金在奐、姜丹尼爾、朴志訓、朴佑鎮、裴珍映、李大輝、賴冠霖，人氣直線上升。

Wanna One成軍日8月7日當晚於韓國演唱會最高殿堂的首爾高尺巨蛋舉辦Wanna One出道演唱會，2萬多張門票開賣後1分鐘即售罄，可見人氣勢不可擋！他們同日推出出道迷你專輯《1X1=1（TO BE ONE）》，預購超過52萬張，被韓國媒體譽為「最強新人」，並在短時間內，接下8個品牌代言，及連續出席眾多知名綜藝節目宣傳，更在韓國各大歌謠節目中紛紛奪冠，締造14冠王的佳績！

主辦單位預計於2017年下半年開始，由泰國啟航、接著新加坡、香港、再到台灣和菲律賓。台灣主辦單位Bing Young娛樂也公佈Wanna one將於10月7日，在台大體育館首度舉辦粉絲見面會，票價1880元至5680元不等，3日上午11:00在KKTIX售票網站及全台全家便利商店開賣。

(中時)