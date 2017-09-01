吳念庭打擊火燙 連4場敲安建功

吳念庭今面對歐力士，單場4打數2安打，帶有1分打點，連4場擊出安打。(資料照 翻攝吳念庭官方臉書)

今西武與歐力士交手，旅日小將吳念庭扛下第七棒三壘手，延續近幾場的打擊手感，單場4打數2安打，連4場先發都敲安，還為球隊打下1分打點，終場西武以7比2擊敗歐力士拿下勝利。

吳念庭此役首打席就擊出內野安打，將連續安打場次推進至第4場，來到第3局，西武打線大爆發，狂打10個人次，共擊出6支安打，吳念庭也貢獻1安，帶有1分打點，西武單局狂打5分大局奠定勝基。

可惜比賽後半，吳念庭兩次打擊機會都擊出內野滾地球出局，單場4打數2安打，打擊率升至3成33。

(中時電子報)