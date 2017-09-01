韓團VIXX子團LR 200萬粉絲追蹤秀魅力
韓國人氣男團VIXX首支子團LR雙帥再出『輯』，社群平台instagram大秀新世代的偶像魅力！由VIXX主唱LEO和饒舌的RAVI所組成的雙人組LR，是VIXX的首支子團，與就像是英文左L(eft)和右R(ight)一樣，擁有著一個彼此指向不同方向之箭頭的屬性，各自擁有不同色彩的兩位團員形成一個組合。
身為新生代偶像的兩人，魅力也順應潮流數位化！在他們個人的官方instagram上，RAVI的instagram已經累計高達74.4萬位追隨者，圖文以生活感的風格，讓VIXX的粉絲更加靠近RAVI最真實的生活，而LEO的instagram更是高達92.4萬，LEO不時穿插在活動中與粉絲之間的互動圖文影像，獲得VIXX的粉絲們認同感！
從2015年發行首張迷你專輯『Beautiful Liar』起的LR參與了專輯創作，堅定了音樂人角色，在此次專輯『Whisper』中，再次藉由包辦了詞曲創作與製作，展現了更加躍進的樣貌，VIXX子團LR第二張迷你專輯已經在台正式數位發行。
值得一提的是，VIXX子團LR第二張迷你專輯『Whisper』，以冷靜和熱切之間的感情為主要概念，如果說第一張迷你專輯『Beautiful Liar』中，表現了關於一個人格中擁有兩個不同個性，那麼這次的專輯，則展現出成員LEO、RAVI兩人的個性在隨著時間變化，各自的情感雖不一樣，有時也會有相同的感覺。
為此，專輯加入紅色和藍色，冷靜和熱情等關鍵字，連結強化了VIXX子團LR獨有的音樂人身分的特性與色彩。主打歌《Whisper》由RAVI親自作詞作曲，為完整展現LEO、RAVI兩人做為VIXX子團LR的魅力製作。VIXX子團LR第二張迷你專輯『Whisper』已經在台正式數位發行。
(中時)
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