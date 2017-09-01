美太平洋司令：對北韓軍事行動均與南韓協商

韓聯社1日報導，美國太平洋司令部司令哈里斯海軍上將當地時間8月31日與韓國防長宋永武會晤時表示，將與南韓國防部和聯合參謀本部密切磋商抗衡北韓威脅的一切軍事應對方案。

哈里斯還重申協防承諾，強調美國保護南韓免受飛彈等北韓任何威脅的安全承諾堅定不移。宋永武在訪美之旅的返程途經夏威夷訪問太平洋司令部。

宋永武表示，在華盛頓與美國防長馬蒂斯會談後徑赴該司令部是因其在維護半島和平穩定方面發揮著核心作用。宋永武對為東北亞和平穩定而辛勤奉獻的司令部全體官兵致敬，並就司令部迅速出動戰略武器抵近威懾朝鮮反制挑釁致謝。

宋永武表示望太平洋司令部繼續隨時保持與南韓國防部、聯合參謀本部的緊密溝通和對話，並與司令部其他高層指揮官面談。

(旺報)