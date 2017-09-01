周星馳55歲為何未婚？舊愛朱茵這樣說

被問周星馳為何至今仍單身，朱茵認為只要對方覺得開心就好。（圖／達志影像）

周星馳、朱茵當年假戲真做交往。（圖／中時資料照片）

喜劇天王周星馳（星爺）和朱茵當年合作《大話西遊》時傳出交往，日前朱茵上《金星秀》被逼供到底對星爺有沒有動過心，她不置可否，稱：「才華的人都比較怪僻」，被解讀為間接認戀，大方回應舊愛話題後，近日朱茵又被問到為何55歲的星爺一直保持單身？她回應：「每個人都有他找尋開心的方法，他覺得開心就OK了」。

日前朱茵受訪，大方形容周星馳在拍戲時是「一個好的對手」，據《on.cc東網》報導，近日她到大陸宣傳電影《二次初戀》，話題免不了又被問到星爺，但她仍絲毫不動怒，說：「我不介意了，因為怎麼介意別人還是會說，我也覺得沒關係，大家把電影愛到那個地步，我也很感恩」。

55歲的周星馳雖緋聞「星女郎」不少，但至今仍未有定下來的打算，也無公開的女友，讓人十分好奇他的感情世界，對此，朱茵表示每人都對自己人生有不同選擇，我們不能介入妨礙，「可能他這樣覺得開心呢？只是我們不知道」，也說或許星爺有自己開心的生活方式，只要他覺得好就好，旁人無法評論，至於未來是否會再和舊愛合作？朱茵不設限，直言：「劇本好就OK」。

(中時電子報)