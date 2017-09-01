憲兵逮台獨鬧場時力批違法 網酸：砍銅像時怎麼不阻止？

2017台北世大運閉幕典禮30日晚間在台北田徑場舉行，有民眾手持台灣旗幟及寫有「台灣就是台灣」字樣的布條等物品入場。（圖/資料照片，陳信翰攝）

台北世大運8月30日閉幕式上，一名隸屬蠻番島嶼社的陳姓男子高舉「台灣不是中華台北」布條以及辱罵維安內衛區的憲兵，遭憲兵抬到松山分局，並提告妨害公務。對此，時代力量在臉書發出3點聲明，認為限制民眾表達自由與人身自由等，應該究責到底。

台北市警局已於8月30日發布新聞稿，內容提到當晚7時19分，陳男於台北田徑場東11區觀眾席下排，因舉政治性標語，經場館人員認定違反違禁物品清單規定，由內衛區憲兵人員帶至轄區松山分局辦理。據本報報導，陳男疑似以台語辱罵憲兵：「你眼睛是被鬼幹到喔！」，訊後依違反妨害公務罪嫌移送台北地檢署偵辦。

時代力量今日在臉書聲明說道，憲兵具備有司法、軍法警察權的身分，執行司法任務時，除嚴格限制內容之外，更要由檢察官來指揮調度，且主要對象是軍人而非人民，人民不受軍事警察管轄，這是基本的憲法知識。

時代力量提到，去年3月才發生憲兵在未持搜索票狀況下，濫搜民宅逮捕一般民眾事件，導致國防部政戰局保防處長趙代川遭彈劾負責，現在又發生此事，要求究責到底。他們還強調，迄今台灣社會都仍在持續承擔和面對白色恐怖遺留下來的陰影，解除戒嚴不能只是口號，不容任何一絲便宜行事的空間。時代力量立委徐永明還呼籲國防部執法要合乎比例原則，主辦的台北市政府也要出來説清楚講明白。

對此，有些網友留言說「他罵人粗話，不就是妨礙公務嘛？」、「抓人的是空心菜的憲兵…干柯P什麼事」、「維安出狀況要嘴，警力不足派憲兵也要嘴，這就是台灣人」、「這時候就不准違法，那砍銅像頭的時候怎麼又鼓動違法？」；也有網友認為「有問題就該調查，若這次放過下次又會發生」、「就算真的是憲兵，也要有檢察官在場指揮，請問有嗎？」正反雙方各有意見。此案目前已進入司法程序，基於偵查不公開，北市松山警分局表示將尊重司法，不宜再表示意見。

(中時電子報)