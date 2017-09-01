憲兵逮台獨鬧場時力批違法 網酸：砍銅像時怎麼不阻止？
台北世大運8月30日閉幕式上，一名隸屬蠻番島嶼社的陳姓男子高舉「台灣不是中華台北」布條以及辱罵維安內衛區的憲兵，遭憲兵抬到松山分局，並提告妨害公務。對此，時代力量在臉書發出3點聲明，認為限制民眾表達自由與人身自由等，應該究責到底。
台北市警局已於8月30日發布新聞稿，內容提到當晚7時19分，陳男於台北田徑場東11區觀眾席下排，因舉政治性標語，經場館人員認定違反違禁物品清單規定，由內衛區憲兵人員帶至轄區松山分局辦理。據本報報導，陳男疑似以台語辱罵憲兵：「你眼睛是被鬼幹到喔！」，訊後依違反妨害公務罪嫌移送台北地檢署偵辦。
時代力量今日在臉書聲明說道，憲兵具備有司法、軍法警察權的身分，執行司法任務時，除嚴格限制內容之外，更要由檢察官來指揮調度，且主要對象是軍人而非人民，人民不受軍事警察管轄，這是基本的憲法知識。
時代力量提到，去年3月才發生憲兵在未持搜索票狀況下，濫搜民宅逮捕一般民眾事件，導致國防部政戰局保防處長趙代川遭彈劾負責，現在又發生此事，要求究責到底。他們還強調，迄今台灣社會都仍在持續承擔和面對白色恐怖遺留下來的陰影，解除戒嚴不能只是口號，不容任何一絲便宜行事的空間。時代力量立委徐永明還呼籲國防部執法要合乎比例原則，主辦的台北市政府也要出來説清楚講明白。
對此，有些網友留言說「他罵人粗話，不就是妨礙公務嘛？」、「抓人的是空心菜的憲兵…干柯P什麼事」、「維安出狀況要嘴，警力不足派憲兵也要嘴，這就是台灣人」、「這時候就不准違法，那砍銅像頭的時候怎麼又鼓動違法？」；也有網友認為「有問題就該調查，若這次放過下次又會發生」、「就算真的是憲兵，也要有檢察官在場指揮，請問有嗎？」正反雙方各有意見。此案目前已進入司法程序，基於偵查不公開，北市松山警分局表示將尊重司法，不宜再表示意見。
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範