前瞻戰火續延燒 國民黨團擬「雙軌並進」提釋憲

前瞻戰火繼續延燒！國民黨團認定，民進黨團主張「一事不二議」原則，封殺在野黨逾萬提案，又包裹處理前瞻預算案主決議，有違憲違法之虞，接下來擬「雙軌並進」，針對前瞻預算案聲請釋憲，同時提出「定暫時狀態處分」。

國民黨團書記長林為洲今（1）日抨擊，一事不二議、主決議案包裹處理，明顯剝奪立委提案權，違反《憲法》賦予立委的權力，因此國民黨擬發動釋憲，同時申請凍結前瞻預算，盼在釋憲結果出爐前，預算不能執行。

副書記長蔣萬安強調，此次釋憲案與先前的有些不同，關乎立院運作、在野黨權益，甚至是民主憲政問題。釋憲案具體文字的部分，尚未召開黨團大會做正式決議，但黨籍立委已有共識。

然而，需至少38席才可以聲請釋憲，國民黨目前僅34席（立委簡東明遭停權），其他在野黨立委態度成關鍵。

蔣萬安說，國民黨會積極尋求親民黨團支持，若其他在野黨有更好意見，「我們也接受」，重要的是大家要有共識。親民黨團總召李鴻鈞則表示，國民黨已與親民黨聯繫，有先請他們先提供釋憲文內容，待親民黨看過內容後才能討論，再談下一步。

據悉，釋憲文內容由具律師資格的蔣萬安擬定，黨團也將找政策會、智庫，以及打過釋憲案官司的法律事務所協助。總召、書記長則負責與其他在野黨溝通。

國民黨團擬「雙軌並進」，聲請釋憲同時提出「定暫時狀態處分」。蔣萬安解釋，此概念類似「假處分」，一般訴訟流程進行時，怕對方脫產，先凍結相關帳戶。國民黨若成功提釋憲案，將同步提出「暫定狀態處分」，不能讓預算案在釋憲前先執行。

「這有前例」！蔣萬安表示，台南市長賴清德擔任立委時，認為《戶籍法》第8條「捺指紋始核發身分證」嚴重違反人權，在94年5月30日聲請釋憲，同時提出「暫定狀態處分」；不到兩周時間，大法官做釋字599號解釋，同意釋憲前《戶籍法》第8條暫停適用。後來大法官做釋字603號解釋，宣布《戶籍法》第8條違憲。

(中時)