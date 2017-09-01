南韓青年寧願變難民也要逃兵 網友：可來台灣當立委
南韓隔著38度線與北韓相鄰，面對威脅，南韓向來採取徵兵制，20到30歲之間健康男姓均有服兵役之義務，服役期限曾經一度長達3年，現普遍為2年，在總人口5000萬人中，光是陸軍就多達50萬人。
而現在傳出，南韓適齡的役男為了逃避兵役，不惜放棄南韓國際，到外國申請當難民，理由竟是南韓是個強制男子當兵的暴力國家！
根據《Record China》報導，2000年至2004年之間，南韓就有330人赴外國申請成為難民，理由都竟是「韓國政府」。因為南韓軍隊每年有100至150人死亡，超過一半是自殺。
過去南韓國民不會被認可為難民，但是今年住在法國的一位26歲南韓青年以「不想當兵」為理由申請難民身分，現已獲得法國永久居留權，引起注意。這位南韓青年說，「南韓看似注重人權的國家，但其實是強制人民從軍的暴力國家，人民必須無條件地去當兵。」
不過也不是每個人都成功脫離韓籍變成難民。一位27歲的韓國青年他已經申請5年了，從2013年等到2017年，到現在還沒有獲得歐洲各國的永久居留權。
南韓部分網友認為軍隊應該停止徵兵或改變軍中文化，但也有認為為了逃兵放棄韓國籍去當難民不值得。
而台灣網友則表示，「可以來台灣啊！還可以當立委」，「看台灣多棒，可以有鍋貼役」，「生錯地方，如果生在台灣不僅有機會閃兵，只要嘴巴喊愛台灣就可以了！」
(中時電子報)
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