楊麗花重出江湖 為「他們」瘦一圈

楊麗花鏡頭前仍英姿煥發，看起來瘦了一圈。（蘇蔓攝）

楊麗花侃侃而談。（蘇蔓攝）

陳亞蘭（左）和楊麗花一起切蛋糕。（蘇蔓攝）

陳亞蘭（左）和導演宗華。（蘇蔓攝）

祈求開鏡順利。（蘇蔓攝）

距離14年前的《君臣情深》之後，國寶級的楊麗花1日率領新收的徒弟們和主演陳亞蘭在台視中和攝影棚為歌仔戲電視劇《忠孝節義》開鏡。擔任總製作人的她，特地以挑染紫色的短髮亮相，時裝造型多一份嫵媚，但拍照時拿著扇子擺身段，鏡頭前仍英姿煥發，她看起來瘦了一圈，「操煩這些新人表演、化妝，都不用減肥就會瘦，有夠累。」

楊麗花笑容滿面，在台上先暗示媒體「私人的事情不要問」，大家問她要用國語還是台語提問？她幽默說：「我是台灣國語最標準。」這齣歌仔戲電視劇獲得文化部7420萬元補助，陳亞蘭預告說「這部戲會是台灣第一部以5.1聲道錄製的古裝大戲，未來觀眾在家，無論是聽唱腔或管弦樂配樂都會是享受。」至於楊麗花演哪個單元先賣關子。

楊麗花這次重出江湖，大小事親力親為，開拍前為年輕演員展開1個月集訓，她教新人不遺餘力也求好心切，要求一定要學會自己化妝才能確保連戲，陳亞蘭說：「不要看她講得很輕鬆，她當年光教我畫眉毛，我學半年。」楊自豪背台詞不吃力，體力也過得去，「她們（學生）排練2次我就背起來，她們還背不起來，被我罵怎麼那麼笨桶」。

重感情的楊麗花，找來當年拍攝《洛神》的導演宗華以及導播劉應鐘、朱莉莉鐵三角合作。在美國定居的宗華，7年前拍完民視八點檔《父與子》就不演戲，他當時熬夜拍戲拍到病倒送急診，後來對電視台總經理說「你再叫我演我就去自殺」，這次執導筒，他老婆120個不願意，且原訂夫妻倆要去歐洲旅遊，為了這個戲，他先繳的訂金全泡湯，所以他也跟楊麗花先約法三章「不能熬夜，且會帶徒弟」，表明要兼顧健康才行。

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(中時)