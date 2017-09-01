專心軍事 金正恩7、8月未視察民生

韓聯社1日報導，北韓領導人金正恩7、8月見報的公開活動共計13次，12次涉軍活動中有10次與飛彈有關，其餘一次是在祖父金日成23周年祭的7月8日參謁錦繡山太陽宮。

兩個月間金正恩從未視察經濟民生，而與此形成鮮明對照的是，去年8月金正恩曾四度視察經濟工作，三度出席政治活動，僅有三次活動涉及軍事。

據報導，當前動向說明，金正恩把發展核導力量全力對美施壓當作頭等大事來抓。南韓情報機構最近也向國會報告稱，金正恩將擁有洲際飛彈視為重新定義朝美關係的最後一道坎。

(旺報)